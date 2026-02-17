17.02.2026 06:31:28

KURAMOTO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KURAMOTO lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 56,48 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 64,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 706,0 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,9 Millionen JPY.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -64,290 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KURAMOTO ein EPS von 0,830 JPY in den Büchern gestanden.

KURAMOTO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

