KURAMOTO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KURAMOTO hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 164,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 323,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 122,6 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at