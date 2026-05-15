Kuraray hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kuraray präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 25,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuraray noch ein Gewinn pro Aktie von 37,07 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuraray im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 194,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at