KURARAY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KURARAY lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

KURARAY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at