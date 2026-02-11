11.02.2026 06:31:28

Kuraray präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kuraray präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 47,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -44,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 212,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 23,62 JPY. Im letzten Jahr hatte Kuraray einen Gewinn von 96,33 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kuraray 808,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 826,90 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 76,44 JPY sowie einen Umsatz von 808,09 Milliarden JPY belaufen.

