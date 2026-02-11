KURARAY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KURARAY hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,93 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,470 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte KURARAY ein EPS von 1,91 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,99 Prozent auf 5,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

