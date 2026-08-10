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10.08.2026 06:31:29
Kuraray: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kuraray hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,43 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Kuraray im vergangenen Quartal 230,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuraray 205,15 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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