KURARAY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KURARAY gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KURARAY 1,31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,36 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at