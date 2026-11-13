KURARAY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KURARAY hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,65 USD gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent auf 1,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at