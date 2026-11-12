Kuraray: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuraray hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,85 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 212,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kuraray 193,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at