Kurashicom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kurashicom hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,84 JPY gegenüber 10,66 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kurashicom im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kurashicom 1,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at