Kurashicom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kurashicom stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,27 JPY gegenüber 29,04 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kurashicom einen Umsatz von 2,29 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at