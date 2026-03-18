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18.03.2026 06:31:28
Kurashicom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kurashicom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,77 JPY, nach 37,53 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,81 Prozent auf 2,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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