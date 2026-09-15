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15.09.2026 06:31:28
Kurashicom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kurashicom hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,64 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 140,52 JPY. Im Vorjahr waren 97,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,85 Prozent auf 10,35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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