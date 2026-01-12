|
KURAUDIA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KURAUDIA hat am 09.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 87,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 64,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,26 Milliarden JPY gegenüber 4,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
