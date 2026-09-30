30.09.2026 06:31:29

KURAUDIA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KURAUDIA gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 55,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -35,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KURAUDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 46,84 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 34,72 JPY je Aktie erzielt worden.

KURAUDIA hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 13,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 13,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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