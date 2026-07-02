KURAUDIA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KURAUDIA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KURAUDIA 33,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KURAUDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at