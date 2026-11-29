Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
29.11.2026 15:35:22
Kurds in the Middle East: Does 2026 mark the end of all political hopes?
2026 has been a year of political setbacks for the Kurds in their traditional areas of residence. Even in Iraq, they are now facing increasing pressure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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