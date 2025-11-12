KUREHA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KUREHA präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 105,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUREHA 52,59 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,87 Prozent auf 40,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at