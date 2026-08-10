KUREHA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KUREHA hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 112,24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KUREHA 42,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at