KUREHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KUREHA hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 519,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 43,93 Milliarden JPY gegenüber 40,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 267,140 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUREHA 149,67 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 162,02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 161,69 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at