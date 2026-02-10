|
KUREHA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KUREHA hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 100,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47,85 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 40,38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,37 Milliarden JPY umgesetzt.
