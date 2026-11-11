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11.11.2026 06:31:29
KUREHA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KUREHA ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KUREHA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 86,59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KUREHA 105,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 45,00 Milliarden JPY gegenüber 40,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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