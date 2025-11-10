Kuribayashi Steamship präsentierte Quartalsergebnisse

Kuribayashi Steamship hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 117,27 JPY gegenüber 51,96 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,79 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,82 Milliarden JPY eingefahren.

