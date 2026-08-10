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10.08.2026 06:31:29
Kuribayashi Steamship stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kuribayashi Steamship lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15,69 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 27,81 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 13,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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