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15.05.2026 06:31:29
Kuribayashi Steamship verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kuribayashi Steamship hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Kuribayashi Steamship mit einem Umsatz von insgesamt 12,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,56 Prozent gesteigert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 300,96 JPY gegenüber 159,83 JPY je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 53,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kuribayashi Steamship einen Umsatz von 53,07 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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