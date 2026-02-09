Kuribayashi Steamship vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kuribayashi Steamship äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Kuribayashi Steamship hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 153,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 75,70 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kuribayashi Steamship einen Umsatz von 14,06 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at