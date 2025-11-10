Kurimoto: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kurimoto ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kurimoto die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kurimoto ein EPS von 25,41 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kurimoto 31,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,18 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at