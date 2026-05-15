Kurimoto informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kurimoto hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,75 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 34,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 110,44 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kurimoto 113,90 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 128,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 126,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at