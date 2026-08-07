Kurimoto präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kurimoto hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,72 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kurimoto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at