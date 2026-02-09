Kurimoto stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kurimoto stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 35,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at