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09.11.2026 06:31:29
Kurimoto verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kurimoto hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 11,09 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kurimoto noch ein Gewinn pro Aktie von 24,00 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kurimoto in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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