Kurita Water Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kurita Water Industries ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kurita Water Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 721,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 680,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at