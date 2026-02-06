Kurita Water Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kurita Water Industries hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 93,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 82,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kurita Water Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 105,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at