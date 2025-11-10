Kurita Water Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kurita Water Industries hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 105,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kurita Water Industries 82,09 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at