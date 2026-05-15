KURIYAMA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KURIYAMA hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 59,27 JPY je Aktie generiert.

KURIYAMA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at