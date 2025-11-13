KURIYAMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KURIYAMA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33,19 JPY je Aktie erzielt worden.

KURIYAMA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at