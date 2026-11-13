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13.11.2026 06:31:28
KURIYAMA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KURIYAMA hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,57 JPY gegenüber 49,66 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,90 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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