Kuroda Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kuroda Group hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 26,62 JPY. Im letzten Jahr hatte Kuroda Group einen Gewinn von 10,39 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 32,43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 82,95 JPY. Im Vorjahr waren 92,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kuroda Group im vergangenen Geschäftsjahr 122,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuroda Group 121,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at