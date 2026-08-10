Kuroda Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kuroda Group hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,49 Milliarden JPY – ein Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuroda Group 29,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at