Kuroda Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kuroda Group gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,74 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at