KURODA PRECISION INDUSTRIES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KURODA PRECISION INDUSTRIES stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5,030 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,80 Milliarden JPY gegenüber 4,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 17,080 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 30,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 19,50 Milliarden JPY gegenüber 17,28 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at