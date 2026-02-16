KURODA PRECISION INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KURODA PRECISION INDUSTRIES hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -17,36 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KURODA PRECISION INDUSTRIES ein EPS von -1,380 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KURODA PRECISION INDUSTRIES 5,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at