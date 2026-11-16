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16.11.2026 06:31:29
KURODA PRECISION INDUSTRIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KURODA PRECISION INDUSTRIES ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KURODA PRECISION INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 129,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,97 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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