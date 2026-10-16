Kurogane Kosakusho: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kurogane Kosakusho hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 99,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 85,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kurogane Kosakusho im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kurogane Kosakusho 1,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at