Kurogane Kosakusho gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kurogane Kosakusho lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 91,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75,82 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,01 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at