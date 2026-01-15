Kurogane Kosakusho veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kurogane Kosakusho präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 133,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 83,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Kurogane Kosakusho hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 237,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 122,92 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 6,34 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kurogane Kosakusho 7,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

