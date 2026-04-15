Kurotani: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kurotani hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 90,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -14,900 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kurotani im vergangenen Quartal 24,49 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kurotani 21,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at