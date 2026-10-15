|
15.10.2026 06:31:29
Kurotani: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kurotani hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,25 JPY gegenüber 13,12 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,93 Prozent auf 33,35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 197,33 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -14,370 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 82,46 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.