Kurotani: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kurotani hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,25 JPY gegenüber 13,12 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,93 Prozent auf 33,35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 197,33 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -14,370 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 82,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at