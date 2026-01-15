Kurotani hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kurotani lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,80 JPY, nach 2,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,18 Prozent auf 21,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kurotani 21,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at